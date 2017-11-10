Заводчане на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов собрал в российском Сочи более 25-ти тысяч человек из 188 стран. Белорусская делегация на действительно грандиозном форуме оказалась одной из самых многочисленных. Республиканские предприятия нефтехимической отрасли на фестиваль отправили 67 человек из числа работающей молодежи, из них 6 человек от Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Встречи, лекции и презентации для них проводили писатель Фредерик Бегбедер и дрессировщик Эдгар Запашный, председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Росатома» Алексей Лихачев, мотивационный тренер Ник Вуйтич и продюсер Федор Бондарчук. Мозырские делегаты говорят, что постарались посетить по максимуму. В погоне за эмоциями, новыми знакомствами и знаниями побывали на десятках тематических площадок. На встречах с политиками и космонавтами, на презентациях последних научных достижений стран-участниц, выставках, флешмобах и спортивных забегах.