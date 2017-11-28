Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мозыря, который при задержании оказал активное сопротивление сотрудникам милиции и причинил им ножевые ранения. Мужчину будут судить за покушение на убийство.

Завершено расследование уголовного дела в отношении мозырянина, который ранил ножом трех милиционеров. Материалы переданы в суд. Напомним, инцидент произошел 30 апреля в частном секторе. Подозреваемый в квартирной краже при задержании выхватил самодельный нож и нанес оперативникам не менее 7 ударов в область жизненно важных органов, в результате чего двум милиционерам были причинены тяжкие телесные повреждения, третьему менее тяжкие. Теперь мужчина обвиняется сразу по двум статьям УК – «Кража» и «Покушение на убийство».