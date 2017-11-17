Хотите мебель по индивидуальному заказу – внимательно оформляйте все документы. Хотела темную и высокую кровать, а получила светлую и низкую

Хотите мебель по индивидуальному заказу – внимательно оформляйте все документы. В редакцию «Телеканала» обратилась мозырянка Любовь Король. В мае она заказала кровать в одной из минских фирм. Мало того, что заказ ей пришлось ждать более 2 месяцев, так в итоге предмет мебели абсолютно не соответствовал пожеланиям.

Вот эту кровать мозырянке Любови Захаровне Король изготавливали на минской фирме в течение двух месяцев. Сегодня женщина сожалеет о том, что повелась на обещания мебельщиков. Любовь Захаровна – инвалид. Для нее присесть или подняться со стула настоящее испытание. Испытание … болью. Именно здоровье, а точнее, нездоровье подтолкнуло женщину к решению сделать кровать по индивидуальному заказу. Любовь Захаровна набрала номер, который нашла в газете. Вскоре после звонка в квартире уже были люди с рулеткой и образцами расцветок. Перво-наперво, Любовь Захаровна просила сделать нестандартную, высокую кровать. Чтобы вставая или садясь больше не испытывать адские боли. Записали еще и желаемый цвет и то, что у кровати обязательно должна быть высокая спинка со стороны ног. Итоговый заказ: высокая, не менее 60 см, темная, цвета красного дерева, кровать с двумя спинками. Спустя несколько месяцев пришло вот это. То, что доставленное вообще не соответствует заказанному, выяснилось уже после сборки. Кровать оказалась без спинки, а самое главное совсем не высокая. Деревянная портновская линейка показывает менее 50 см. В общем, ни одного попадания из трех. При этом, обычная полуторка из ДСП вместе с матрасом обошлась пенсионерке совсем не дешево, в 470 рублей.

Официальный представитель мебельной фирмы пояснил, кровать была выбрана самой заказчицей, а ее габариты были четко прописаны в каталоге. Ни о каком индивидуальном заказе речи не шло. Более того, клиенту пошли на уступки и бесплатно изготовили спинку на несколько сантиметров выше прежней. А то, что кровать соответствует заказу, предприниматели готовы подтвердить документально. У самой же Любови Захаровны на руках остался только договор. Что бы не попасть в такую ситуацию, либо потом доказать свою правоту, юристы советуют внимательно оформлять договор и все прилагаемые к нему бумаги. И обязательно иметь их на руках. Судиться с мебельщиками Любовь Захаровна не хочет. Говорит, здоровья не хватит. Она сама попыталась сделать кровать выше. Поверх матраса застелила несколько одеял. Когда этот материал готовился к эфиру, раздался звонок из фирмы. Ее представитель сообщил: с Любовью Захаровной уже связались. В самое ближайшее время все вопросы по заказу должны быть урегулированы.

Лидия Потар, Юрий Горобец.