Выездной День охраны труда на «Мозырьгаз»

Выездной День охраны прошел на базе предприятия «Мозырьгаз». Систему безопасности и производство тщательно изучили гости – представители райисполкома и специализированных служб, руководители фабрик, заводов, организаций.

Участники выездного семинара смогли сполна оценить весь потенциал принимающей стороны, подробно изучили используемое оборудование, посмотрели показательные выступления. Важность постоянной боеготовности аварийных служб – вопрос далеко не праздный. Именно от этих людей в экстренных ситуациях зачастую зависит человеческая жизнь.