Курение ответственно за появление около 35% онкологических опухолей. Именно поэтому снизить число курящих – одна из важных задач современного общества. Накануне приверженцы здорового образа жизни отметили Всемирный день некурения.

Появление 35% онкологических опухолей провоцирует такая вредная привычка, как курение. Под сигаретным прицелом оказываются многие органы. Но чаще всего – легкие, пищевод, гортань и полость рта. Александр Иванович Вашкевич – практикующий хирург-онколог с многолетней практикой. Как никто другой, он знает о случаях, когда ежедневная привычка «выкурить несколько сигарет» приводит к самым тяжелым последствиям. Риску оказаться пациентом этого диспансера подвергаются и, так называемые, пассивные курильщики. Среди заболевших раком легких есть и женщины, которые сами вредной привычке не подвержены, но курят их мужья. Не меньшую опасность таят и модные электронные сигареты.

16 ноября приверженцы здорового образа жизни отметили Всемирный день некурения. В Мозыря под девизом «Нет курению!» проходит вся текущая неделя. Главная цель информационной антитабачной акции – повысить уровень информированности населения. Впрочем, призывы бросить курить и, тем самым, сохранить свое здоровье, от медиков звучат круглый год.