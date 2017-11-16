Вкусно, сытно и полезно. Конкурс «Лучший школьный повар»

А в 11-й школе выбирали лучшего школьного повара со всего региона. Участниками зонального этапа профессионального конкурса стали 9 команд из Мозыря, Ельска, Наровли, Светлогорска и других городов. О тех, кто умеет накормить детей вкусно, сытно и здорово, наш следующий сюжет.

Меню школьной столовой может быть лучше, чем в кафе и даже ресторане. Это убедительно доказали участники зонального этапа конкурса «Лучший повар», который прошел в Мозыре на базе 11-й школы. Спортивный зал временно превратился в дегустационную площадку, а актовый – в поле сражения, на котором кипели «вкусные» страсти.

Заведующая производством Малоавтюковской школы Екатерина Русак в столовую пришла, едва сама окончила школу. Сегодня ее трудовой стаж насчитывает больше десяти лет. И за это время молодой улыбчивый профессионал нашла свои подходы и хорошо изучила кулинарные предпочтения подопечных.

Не только душу, но и все свои творческие способности в кулинарную презентацию вложила и представительница Мозырщины. Оксана Невмержицкая командует производством самой новой школьной столовой в городе. И признается, традиционные запеканки особой популярностью уже не пользуются. Но сделать школьную еду вкуснее и привлекательнее дружной команде всегда под силу. Используя традиционный набор продуктов, девушки из Светлогорска сумели создать настоящее чудо. Этой экспозиции могли бы позавидовать и асы молекулярной кухни. Всего свое мастерство на зональном этапе демонстрировали девять команд. Эти домашние заготовки – первый конкурсный этап. И твердое «нет!» банальным макаронам с сосисками сказали все. Рулетики из мяса и рыбы, овощные пироги и «зайчики» из риса, творожные блинчики и фаршированная курица. Труднее всего, как ни странно звучит, пришлось жюри. Растеряться среди такого многообразия – проще простого. После выставки-дегустации конкурсантам предстояло пройти еще несколько этапов. Они состязались в кулинарном поединке и демонстрировали свои «визитные карточки». Соревновались в нарезке овощей и фруктов по технологии «карвинг» и готовили полезные бутерброды. От поваров требовались знания, много креатива и фантазии. В тройке призеров – представители Ельска, Светлогорска и Мозыря. Эти мастера своего дела в середине ноября будут участвовать в областном этапе конкурса.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.