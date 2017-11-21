Видеосюжет восьмиклассницы 16 школы Екатерины Гореловой получил призовое место на республиканском конкурсе детских СМИ

Итоги 13 республиканского конкурса детских средств массовой информации подвели в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Участие в нем приняли и ребята из Мозыря. Все они – учащиеся 16 школы. Призовое место получил видеосюжет, который представила восьмиклассница Екатерина Горелова.

Фестиваль-конкурс детских средств массовой информации «Свежий ветер», который ежегодно проводится в Беларуси, уже 13 по счету. Эта число стало счастливым для ребят 16 мозырской школы. Заявки были поданы сразу в двух номинациях: видеопрограмма и лучшая школьная газета. Издание «Новости из школьного портфеля» юные журналисты представили на суд жюри впервые. Газета издается в 16 школе с самого открытия. «Новости из школьного портфеля» готовят 1 раз в месяц. А событий и новостей в 16-ой немало. Школьная газета на фестивале не получила призового места, но незамеченной не осталась. В качестве поощрения ребята отправились в «Зубренок» на смену «Пресс-перспектива», где собрались все победители отборочного этапа фестиваля. «Свежий ветер». Дмитрий Карабун ездил в «Зубренок» в пресс-отряд уже в качестве наставника. Кроме газеты в 16-ой школе есть и собственное телевидение. Для одних школьников – это возможность увидеть себя со стороны, для других – попробовать свои силы в качестве тележурналистов. Юной телеведущей Кате Гореловой «Свежий ветер» в этом году принес долгожданную победу. Ее видео ролик был посвящен профессии дирижёра и занял призовое место.

Осенние каникулы для этих ребят прошли под знаком общения и творчества. В следующем году юные журналисты снова будут пробовать свои силы в республиканском фестивале-конкурсе. Может быль на этот раз «Свежий ветер» окажется еще более щедрым на победы.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.