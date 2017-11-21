Итоги 13 республиканского конкурса детских средств массовой информации подвели в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Участие в нем приняли и ребята из Мозыря. Все они – учащиеся 16 школы. Призовое место получил видеосюжет, который представила восьмиклассница Екатерина Горелова.
Фестиваль-конкурс детских средств массовой информации «Свежий ветер», который ежегодно проводится в Беларуси, уже 13 по счету. Эта число стало счастливым для ребят 16 мозырской школы. Заявки были поданы сразу в двух номинациях: видеопрограмма и лучшая школьная газета. Издание «Новости из школьного портфеля» юные журналисты представили на суд жюри впервые. Газета издается в 16 школе с самого открытия. «Новости из школьного портфеля» готовят 1 раз в месяц. А событий и новостей в 16-ой немало. Школьная газета на фестивале не получила призового места, но незамеченной не осталась. В качестве поощрения ребята отправились в «Зубренок» на смену «Пресс-перспектива», где собрались все победители отборочного этапа фестиваля. «Свежий ветер». Дмитрий Карабун ездил в «Зубренок» в пресс-отряд уже в качестве наставника. Кроме газеты в 16-ой школе есть и собственное телевидение. Для одних школьников – это возможность увидеть себя со стороны, для других – попробовать свои силы в качестве тележурналистов. Юной телеведущей Кате Гореловой «Свежий ветер» в этом году принес долгожданную победу. Ее видео ролик был посвящен профессии дирижёра и занял призовое место.
Осенние каникулы для этих ребят прошли под знаком общения и творчества. В следующем году юные журналисты снова будут пробовать свои силы в республиканском фестивале-конкурсе. Может быль на этот раз «Свежий ветер» окажется еще более щедрым на победы.
Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.
Видеосюжет восьмиклассницы 16 школы Екатерины Гореловой получил призовое место на республиканском конкурсе детских СМИ
Итоги 13 республиканского конкурса детских средств массовой информации подвели в национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок». Участие в нем приняли и ребята из Мозыря. Все они – учащиеся 16 школы. Призовое место получил видеосюжет, который представила восьмиклассница Екатерина Горелова.