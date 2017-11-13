В воскресенье в Мозыре на людей напала лиса: пострадали девять человек

Вчера вечером в Мозыре на прохожих напала лиса: пострадали девять человек. Сейчас все они находятся в травматологическом отделении городской больницы.

Девять мозырян оказались в больнице после встречи с лисой. В воскресенье лесная хищница буквально за пару часов побывала в различных частях города. Елена Шумак встретила ее на набережной Припяти, во время вечерней прогулки. Неадекватное животное несколько раз атаковало женщину, которая защищалась, как могла.

Женщины, мужчины, дети. Самому маленькому пострадавшему всего 4. Он играл с родителями на детской площадке. Нападение и укус произошли в считанные доли секунды. Все 9 мозырян были госпитализированы, их самочувствие медики оценивают как удовлетворительное.

Иван Бобиков в воскресный вечер вышел из магазина, направлялся к своей машине, когда внезапно на него напал зверь. Мужчина не растерялся.

Испуганного хищника Иван преследовал уже на автомобиле. В итоге, лиса оказалась в собственной западне. Схватив палку, житель Мозыря обезвредил зверя.

Почему лесной житель устроил охоту на людей, причем, в самом центре города. Специалисты говорят, судя по неадекватному поведению, большая вероятность того, что лиса заражена бешенством. Так ли это, станет известно по результатам экспертизы.

На данный момент ветврачи и работники санстанции проводят собственное расследование. Места, где успел побывать хищник, тщательно обследуются. А нынешнее происшествие специалисты используют как еще один повод в очередной раз напомнить хозяевам об обязательной вакцинации своих питомцев.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.