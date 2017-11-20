В субботу в Мозыре на улице мира сгорел служебный милицейский автомобиль. УАЗ перевозил задержанного хулигана

18 ноября на улице Мира на глазах у многочисленных свидетелей горел милицейский автомобиль. Машина в результате пожара выгорела практически полностью. Причины ЧП на данный момент устанавливаются. В пресс-службе Управления внутренних дел Гомельского облисполкома сообщили, что в момент происшествия в салоне находился задержанный за хулиганство мозырянин. Милиционеры вначале эвакуировали мужчину, а после приступили к локализации пожара. Задержанный госпитализирован. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Следственный комитет проводит проверку.