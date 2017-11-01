Фестиваль армейской песни «Звезда» в Мозыре проводится впервые. Участники – мальчишки и девчонки из разных школ города, среди них и один педагог. В жюри – представители отдела образования, учителя и военные. Свои вокальные способности необходимо показать, спев песню на армейскую тематику. Верность воинскому долгу, дружба, человеческие отношения, любовь и подвиг. Военные песни—это целый калейдоскоп эмоций.
Воспитывать в детях патриотизм и чувство долга – основная цель всех подобных мероприятий.
Рубрика: Новости
В СШ №11 прошел районный этап телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Его участниками стали учащиеся из 12 городских школ
1 ноября 2017, 17:27
Фестиваль армейской песни «Звезда» в Мозыре проводится впервые. Участники – мальчишки и девчонки из разных школ города, среди них и один педагог. В жюри – представители отдела образования, учителя и военные. Свои вокальные способности необходимо показать, спев песню на армейскую тематику. Верность воинскому долгу, дружба, человеческие отношения, любовь и подвиг. Военные песни—это целый калейдоскоп эмоций.