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Рубрика: Новости

В СШ №11 прошел районный этап телевизионного фестиваля армейской песни «Звезда». Его участниками стали учащиеся из 12 городских школ

1 ноября 2017, 17:27

Фестиваль армейской песни «Звезда» в Мозыре проводится впервые. Участники – мальчишки и девчонки из разных школ города, среди них и один педагог. В жюри – представители отдела образования, учителя и военные. Свои вокальные способности необходимо показать, спев песню на армейскую тематику. Верность воинскому долгу, дружба, человеческие отношения, любовь и подвиг. Военные песни—это целый калейдоскоп эмоций.
Воспитывать в детях патриотизм и чувство долга – основная цель всех подобных мероприятий.

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