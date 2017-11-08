В школах прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию Октябрьской революции

100-летний юбилей Октябрьской революции гимназия отметила интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». Исторический факт, который перевернул ход истории, не только одного государства, но и целого мира, вспоминали через конкретных личностей, хронологию событий. Революцию современные школьники изучают не так досконально как их сверстники во времена советского союза. Несмотря на это гимназисты 21 века точно знают, что это был за переворот и какую роль в нем сыграл Ленин.

В 9 школе учитель истории Алла Павловская провела глобальный социологический опрос на тему восприятия Дня Октябрьской революции. В качестве респондентов – ученики, родители, педагоги. Ответы были разные, для кого-то 7 ноября—это праздник, для кого-то приятный выходной в честь важного исторического события, а кто-то к этой дате равнодушен. Итоги социологического опроса подвели на круглом столе, который так и назывался «Этот день в истории государства».