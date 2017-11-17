В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Более 2700 жителей Мозырского района в эти выходные отметят профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Самые теплые слова поздравлений принимают люди, которые посвятили себя работе на земле и обеспечивают продовольственную безопасность региона и всей страны.

Поздравления с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, — в воскресенье 19 ноября будут принимать тысячи жителей Мозырского района. Благодаря их труду, район в этом году достиг внушительных показателей. Собрано более 55 тысяч тонн зерна и кукурузы. Жатву зерновых колосовых завершили в августе. Вес общего мозырского каравая — почти 32 тысячи тонн. Это на 247 тонн больше, чем в прошлом году. План по сбору кукурузы также удалось перевыполнить. Почти на 50%. В осенне-зимний период мозыряне, конечно, не останутся без овощей и картофеля. Их закладка в стабилизационный фонд хозяйствами района обеспечена в полном объеме. Урожай этого года составил 2,5 тысячи тонн овощей открытого и закрытого грунта, 4750 тонн картофеля и 415 тонн плодово-ягодной продукции. Заслуженно похвалиться успехами сегодня могут и наши животноводы. Итоги работы за 10 месяцев этого года несомненно радуют: по среднему удою молока от одной коровы с показателем 5422 кг, среднесуточному привесу крупного рогатого скота 743 грамма, среднесуточному привесу свиней 622 грамма Мозырский район занимает лидирующее положение среди районов области. И это восьмой результат среди районов в Республике Беларусь. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах по сравнению с прошлым годом выросло на полторы тысячи голов. Поголовье свиней на 1137 голов, птицы – почти на 15 тысяч. Сегодня в хозяйствах Мозырского района работает более 2 700 человек. Достижения в отрасли – это заслуга каждого из них. На максимум выложились все. Те, кто сработали лучше, на районных и областных Дожинках будут стоять на сцене с дипломами и наградами. Другим – есть чему поучиться. В общий результат не только силы, но и душу вкладывает каждый работник сельскохозяйственной сферы. И это – основа побед всего Мозырского района.