В отношении мозырянина, убившего человека и покушавшегося на жизнь его брата, вынесен приговор

20 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима, принудительное лечение от хронического алкоголизма, возмещение морального и материального вреда в размере 40 785 рублей матери потерпевших. Таков приговор в отношении мозырянина, который убил одного брата и покушался на жизнь второго. Напомним, кровавая драка разыгралась этой весной на даче в деревне Большой Боков. Компания молодых людей, среди которых были двое родных братьев, праздновала майские выходные в частном доме. Отдыхали, выпивали. Подошел незнакомый мужчина, разговорились, продолжили отмечать вместе. Возник словесный конфликт. Нового приятеля выставили из дома. Но он вернулся, с ножом. Поначалу ударил ножом в живот 28-летнего мозырянина, его брат прибежал на крик и тоже получил удар. Приговор в законную силу не вступил, находится в стадии апелляционного обжалования и опротестования.