Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

В одном из мозырских ночных клубов нетрезвый молодой человек избил симпатичную посетительницу за то, что та не позволила снимать ее прелести

1 ноября 2017, 17:08

В мозырском ночном клубе к одной из танцующих молодых девушек подошел весьма нетрезвый парень и стал снимать ее прелести на мобильный телефон. Девушка была возмущена и потребовала прекратить съемку, а видео удалить. Молодой человек парировал, что сделает это, если она ему в ответ сделает что-то хорошее. Тогда мозырянка попыталась вырвать гаджет и получила несколько ударов в лицо. На данный момент подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Кстати, 21-летний мозырянин всего месяц назад освободился из СИЗО, где отбывал наказание за аналогичное преступление—хулиганство.

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