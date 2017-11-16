В Мозырском районе пенсионерка нанесла своему сожителю более десятка более 10 ударов деревянной палкой. Мужчина скончался от травматического шока. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В деревне Хомички Мозырского района разыгралась бытовая драма. Пенсионерка разозлилась на своего сожителя, который взял без спросу часть отложенных денег и пришел домой в изрядном подпитии. В гневе женщина толкнула своего гражданского супруга, тот упал, тогда она схватила деревянную палку и стала наносить многочисленные удары. Когда мужчина притих, пенсионерка подумала, что он заснул. Она заботливо накрыла его одеялом и пошла заниматься своими делами. Спустя несколько часов мужчина все еще оставался неподвижен. Пенсионерка заподозрила неладное и позвала соседа, к этому времени тело уже остыло. Прибывшие медики констатировали смерть. Впоследствии экспертиза установила, что пострадавший умер от травматического шока.