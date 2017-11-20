В Мозырском пограничном отряде в торжественной обстановке проводили солдат, отслуживших положенный срок. На «гражданку» вернулись 60 военнослужащих

На «дембель» с гордостью и благодарностью. В Мозырском пограничном отряде в торжественной обстановке проводили солдат, отслуживших положенный срок. На «гражданку» вернулись шестьдесят военнослужащих.

23-летний дизайнер мебели Евгений в солдатской казарме проводит последние часы. В большую сумку складывает немногочисленные вещи и, конечно, мечтает поскорее оказаться в родном Слуцке. А пока – с ностальгией вспоминает самые яркие моменты службы в рядах пограничных войск.

Вместе с Евгением по разным белорусским городам в эти выходные разъехались еще шестьдесят солдат. В армии кто-то из них провел год, кто-то – полтора. Среди военнослужащих срочной службы выпускники университетов и техникумов сегодня – не редкость. На «гражданке» большинство из них планирует вернуться к своим специальностям. Впрочем, бывалые пограничники практический жизненный совет дают каждому «дембелю».

Торжественные проводы солдат, отслуживших положенный срок, в Мозырском погранотряде организуют раз в полгода. Перед увольнением в запас бравых ребят в военной форме поздравляет и благодарит руководство.

Последний строевой марш на плацу, заключительные аккорды военного оркестра и заслуженные награды. Лучшие из лучших получили из рук командира благодарственные письма и фото с боевым знаменем. И радости, и тяготы военной службы остались позади. А личный календарь уже бывших солдат пополнился значимым праздником. 28 мая они с гордостью смогут поздравить сослуживцев с Днем пограничника.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ