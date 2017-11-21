В Мозыре в результате ДТП пострадал пешеход. Водитель с места аварии скрылся

На улице Нагорная водитель автомобиля Форд при повороте не справился с управлением, машина выехала на полосу встречного движения и сбила пешехода. Пострадавший мужчина вместе со своим другом шел по краю проезжей части. После совершения наезда Форд с места аварии скрылся. Друг потерпевшего вызвал медиков и правоохранителей. Свидетель запомнил марку и цвет машины, кроме того на месте ДТП осталась улика – отломанное боковое зеркало. Транспортное средство милиционеры обнаружили спустя 15 минут на другой улице. Форд одиноко стоял на парковке. Вычислили и водителя, им оказался 17-сын владельца авто. Парень, который не имел право управления, после совершения наезда испугался, скрылся с места аварии, бросил машину, а домой уехал на автобусе. У пострадавшего пешехода диагностированы многочисленные травмы, в том числе и черепно-мозговую, также сотрясение мозга, ушибы, перелом и растяжение связок.

Назначена экспертиза, которая определит тяжесть причиненных пешеходу травм. По ее заключению будет принято решение, какую ответственность понесет несовершеннолетний виновник аварии –

административную либо уголовную.