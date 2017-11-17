Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозыре таможня изъяла 5 тысяч единиц домашней утвари. Товар нелегально везли из Турции

17 ноября 2017, 17:28

Крупный «улов» сотрудников таможни. В ведомственном пункте оформления на территории Мозырского района был проверен автомобиль Mercedes. В грузовом отсеке машины таможенники нашли посуду и изделия хозяйственного назначения, которые не были заявлены в таможенных, коммерческих и транспортных документах. По факту попытки перемещения из Турции в Беларусь незадекларированных товаров на сумму около 29 тысяч рублей начат административный процесс. Виновному грозит штраф до тридцати базовых величин с конфискацией товаров.

comments powered by HyperComments
Комментарии (RSS)
«
»