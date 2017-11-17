В Мозыре продолжается реконструкция теплотрассы. Горожане испытывают дискомфорт, на ТЭЦ обещают, что работы будут завершены в срок

Бульвар Малинина перерыт, в районе Полесской огромные котлованы уже засыпаны. В Мозыре продолжается реализация проекта передачи нагрузок от котельной по ул. Ветровая на теплоэлектроцентраль. Строительство ведется сразу несколькими подрядными и субподрядными организациями, заказчик проекта – Мозырская ТЭЦ. Неудобства застали горожан в самое неподходящее время. Дождливой осенью песок расползается под ногами как кисель. Жители микрорайона «Октябрьский» уже пережили основные рукотворные катаклизмы. Но до порядка еще далеко. На Чапаева идти приходится по деревянным настилам, чтобы пройти по Тихонова придется надеть резиновые сапоги.

Благоустройство района автовокзала и улицы Полесской начнется в самое ближайшее время. А вот жителям нового микрорайона придется еще потерпеть. Бульвар Малинина сегодня – вообще зрелище не для слабонервных. На месте свежевыкрашенных лавочек и аккуратных пешеходных дорожек – глубокие траншеи и горы песка и глины. Жертвами реконструкции пали и молодые деревца, и ровные зеленые газоны. От былого благоустройства, которое, к слову, было проведено здесь буквально в нынешнем году, не осталось и следа. На Мозырской ТЭЦ объясняют, реконструкция была запланирована. Разработка проекта началась в 2011, а закончилась в 2015. В декабре работы должны быть закончены, в том числе и по второй очереди. Что касается благоустройства, его обещают восстановить. И даже переделать. Гарантийный срок на все виды работ – 5 лет.

Лидия Потар, Юрий Горобец.