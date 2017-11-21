В Мозыре перекрыт канал поставки наркотиков

Пытались сохранить инкогнито. В Мозыре задержан продавец опасного наркотика, который длительное время старательно скрывал свою криминальную деятельность. За решеткой оказался и его товарищ, втянутый в хитроумную схему.

26-летний уроженец деревни Заширье Ельского района на мозырской земле обосновался давно и прочно. Длительное время он старательно скрывался от правоохранительных органов: менял номера телефонов и съемные квартиры. Парень наладил теневой бизнес: приобретал у знакомых наркоторговцев партии опасных наркотиков и с многократным наваром реализовывал их наркоманам в Мозыре, Наровле, Ельске, Калинковичах, Лельчицах. «Легкие» деньги, заработанные таким образом, тратил, не скупясь: гулял на широкую ногу, ездил на дорогих машинах, окружал себя предметами роскоши. В ноябре этого года бурную деятельность дилера пресекла милиция.

По версии оперативников, обработанный опием мак наркодилер привозил из Светлогорска и Минска. Когда масштаб его торгов вырос, к делу подключил своего знакомого-ровесника. Второй фигурант громкого дела работал на одном из крупных предприятий, имеет положительные характеристики и, как оказалось, тайную жизнь.

На имущество одного из задержанных – земельный участок и машину, — наложен арест. Подозреваемым грозит внушительный тюремный срок. А вот местным наркопотребителям сегодня придется нелегко: единственный канал поставки в полесский регион обработанного опием мака с примесью маковой соломы полностью перекрыт.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер