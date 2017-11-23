В Мозыре к середине декабря установят 4 новых светофора

В последние годы в Мозыре заметно прибавилось автотранспорта. Еще несколько лет назад никто не мог подумать, что в часы пик в городе начнут образовываться пробки. Частично решить проблему должны несколько светофоров, которые в самое ближайшее время появятся в городе. Где именно – смотрите в следующем сюжете.

В часы пик здесь, на пересечении ул. Малинина и дороги №1, образовываются настоящие пробки. Проблема обострялась по мере строительства нового микрорайона. Повернуть налево при выезде с Малинина – почти высший автопилотаж. Примерно такая же ситуация складывается на пересечении бульвара Малинина и Лельчицкого шоссе в часы интенсивного движения. В этом месте выехать на главную дорогу тоже бывает проблематично. Проблему в ближайшее время должна решить установка транспортных светофоров. Еще один светофорный объект появится в районе 8 школы и стоматполиклиники.

А вот на Рыжкова, на переходе от корпуса МГПУ к жилой застройке установят пешеходный светофор. Всего же Мозырь разбогатеет на 4 светофорных объекта. Этот результат – планомерная работа по оборудованию техническими средствами дорожной сети города, которая велась на протяжении 3 лет. Ведь для того, что бы в том или ином месте появился светофор, нужны веские обоснования. Предварительно рассчитывается интенсивность движения транспорта и пешеходов, только потом дается заключение о целесообразности установки. Кстати, светофор – удовольствие далеко не дешевое. Пешеходный стоит примерно 20 тысяч, транспортный еще дороже – около 50 тысяч белорусских рублей. Такой подарок мозырянам преподнесут в канун Нового года. Все объекты должны быть установлены до 15 декабря.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.