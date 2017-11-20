В минувшую пятницу вечером в районе Кургана Славы произошло лобовое столкновение. Пострадали 4 человека

Вечером 17 ноября в районе Кургана Славы лоб в лоб столкнулись два автомобиля, Фольксваген и Ситроен. Аварию спровоцировал 34-летний водитель Фольксвагена. Вместе с ним в машине ехали двое пассажиров – его родной брат и мать. Почему мужчина выехал на полосу встречного движения, сейчас выясняют следователи. В результате ДТП серьезно пострадали 4 человека, все, кто на момент аварии находились в транспортных средствах. Водитель Фольксвагена и его мать в крайне тяжелом состоянии находятся в больнице.