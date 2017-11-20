В Гомельской области стартовала акция «Чудеса на Рождество», инициаторами и организаторами которой выступают Гомельская областная пионерская организация и Гомельский областной комитет БРСМ.

Главная цель благотворительной акции — подарить частичку тепла и поздравить с Новым годом воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и находящихся в реабилитационных центрах, больницах. В преддверии новогодних праздников каждый житель региона может стать волшебником и исполнить желание малышей. Для этого достаточно оставить свой подарок в специально организованных пунктах сбора, которые в ближайшее время откроются во всех общеобразовательных школах, а также крупных торговых центрах. Всего во время акции планируется провести более 100 благотворительных мероприятий. Волонтеры побывают в каждом детском социальном учреждении, а некоторых ребят, например, с инвалидностью или из малообеспеченных семей, посетят на дому. Силами молодежи при участии учреждений культуры и партнеров акции будут подготовлены игровые и концертные программы. Старт акции был дан 17 ноября во время областного форума, посвященного перспективам развития волонтерского и тимуровского движения в регионе. В прошлом году по итогам благотворительной акции «Чудеса на Рождество» Гомельская областная пионерская организация и Гомельский обком БРСМ собрали и передали детям подарки на общую сумму около Br30 тыс. Также силами молодежи и учащихся было собрано Br4,5 тыс. на реставрацию усадьбы XIX века в деревне Красный Берег Жлобинского района.