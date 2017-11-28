В Гомеле 30 ноября впервые пройдет интеллектуальная бизнес-игра «Куфаризация». Подавай заявку, участвуй и получай призы!

В Гомеле 30 ноября впервые пройдет интеллектуальная бизнес-игра «Куфаризация». Участники смогут бесплатно послушать лекции от экспертов, получить консультацию от представителя налоговой и сразиться в «битве умов» за круглую сумму. Мероприятие проведет крупнейшая площадка объявлений “Куфар” при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

В Гомеле впервые пройдет бизнес-игра «Куфаризация» вместе с конференцией для предпринимателей. Уже в этот четверг, 30 ноября, около 100 человек смогут бесплатно послушать лекции экспертов, проконсультироваться по налогам и сразиться в «битве умов» за круглую сумму. Каждому участнику помогут правильно вывести бизнес в онлайн, а финалистов игры ожидают внушительные призовые на продвижение своих товаров. Бизнес-игра пройдет 30 ноября с 18 часов в Гомельском областном общественно-культурном центре. Принять участие можно бесплатно – надо лишь успеть заполнить заявку на странице проекта, которую вы видите на своем экране (business.kufar.by/game). Проект «Куфаризация» реализует площадка объявлений «Куфар» совместно с Министерством экономики и Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь. Цель инициативы – стимулировать развитие малого бизнеса и цифровой экономики в Минске и регионах страны.