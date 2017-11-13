Увеличены цены на крепкий алкоголь

Крепкий алкоголь стал дороже. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступило в начале октября.

Магазин «Дары от Зари» на бульваре Юности – один из самых посещаемых в микрорайоне. Самые популярные прилавки – с фирменной продукцией предприятия. Но не меньше очереди и у специализированного отдела.

В начале октября цены на алкоголь увеличили во всех магазинах. Теперь нет ценовой разбежки, к примеру, между крупными «сетевиками» и небольшими торговыми объектами. Минимальная стоимость на алкоголь крепостью свыше 28 градусов едина.

В рознице минимальная стоимость одной бутылки отечественного алкоголя теперь составляет 6 рублей 17 копеек. Отпускная минимальная цена на импортный алкоголь равняется 9 рублям 32 копейкам.

Контроль за соблюдением Постановления возложен на представителей отдела торговли.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.