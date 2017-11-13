Крепкий алкоголь стал дороже. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступило в начале октября.
Магазин «Дары от Зари» на бульваре Юности – один из самых посещаемых в микрорайоне. Самые популярные прилавки – с фирменной продукцией предприятия. Но не меньше очереди и у специализированного отдела.
В начале октября цены на алкоголь увеличили во всех магазинах. Теперь нет ценовой разбежки, к примеру, между крупными «сетевиками» и небольшими торговыми объектами. Минимальная стоимость на алкоголь крепостью свыше 28 градусов едина.
В рознице минимальная стоимость одной бутылки отечественного алкоголя теперь составляет 6 рублей 17 копеек. Отпускная минимальная цена на импортный алкоголь равняется 9 рублям 32 копейкам.
Контроль за соблюдением Постановления возложен на представителей отдела торговли.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.
Увеличены цены на крепкий алкоголь
Крепкий алкоголь стал дороже. Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступило в начале октября.