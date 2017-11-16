Урок физкультуры и здоровья КФК ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» в СШ №9

Сегодня в оной из подшефных школ Мозырсокго нефтеперерабатывающего завода — СШ №9, прошёл необычный урок физической культуры, на котором ученики и их преподаватели, которые в эти сорок пять минут, сами были в какой-то степени, учениками, знакомились с одними из ведущих спормтенов КФК ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», представителями гиревого спорта и многоповторного жима.