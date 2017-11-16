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Рубрика: Cпорт

Урок физкультуры и здоровья КФК ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» в СШ №9

16 ноября 2017, 17:45

Сегодня в оной из подшефных школ Мозырсокго нефтеперерабатывающего завода — СШ №9, прошёл необычный урок физической культуры, на котором ученики и их преподаватели, которые в эти сорок пять минут, сами были в какой-то степени, учениками, знакомились с одними из ведущих спормтенов КФК ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», представителями гиревого спорта и многоповторного жима.

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