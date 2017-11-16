Улицы Советская, Промышленная, Пролетарская и Нежнова на карантине. Последствия прогулок бешеной лисы

Некоторые улицы Мозыря объявлены зоной проведения карантинных мероприятий. Это связано с нападением на прохожих дикой лисы, которое зафиксировано 12 ноября.

Инцидент с нападением дикой лисы на жителей Мозыря получил логическое продолжение. В некоторых районах Мозыря объявлен карантин. Лабораторные исследования, проведенные Калинковичской ветеринарной лабораторией, подтвердили, что животное болело бешенством. В связи с этим карантинные мероприятия на срок до 60 дней объявлены на улицах Советская, Промышленная, Пролетарская и Нежнова. Соответствующее распоряжение подписано председателем райисполкома. Специалисты проведут противоэпидемические мероприятия. Комиссии совершат обход подворий, чтобы выяснить, как содержатся домашние животные, были ли они вакцинированы, если нет, то предложат сделать прививки. Дополнительную информационную кампанию проведут среди местных жителей. Состояние пациентов, которые обратились в больницу после нападения рыжего хищника, удовлетворительное, им оказана медицинская помощь, назначен курс антирабических прививок. Это третий в 2017 году случай выявления больного бешенством животного в Мозырском районе. Два предыдущих зафиксированы у домашних котов и собак.