«Студент года». Третьекурсник Мозырского педагогического университета Ян Ковалев представит наш город на областном этапе республиканского конкурса

Третьекурсник Мозырского государственного педагогического университета Ян Ковалев представит наш город на областном этапе республиканского конкурса «Студент года». Шесть студентов на конкурсную сцену выйдут в Гомеле 16 ноября. Будущий филолог Ян Ковалев имеет высокий средний балл успеваемости, принимает участие в научных конференциях, ведет активную общественную деятельность. Недавно студент МГПУ дебютировал на большой театральной сцене в качестве актера народного молодежного театра «Легион». Мозырянам молодой человек известен также по своим выступлениям на праздниках города и других массовых мероприятиях. Как и другим претендентам на титул «Студент года», Яну предстоит продемонстрировать интеллектуальные, творческие способности, лидерские качества в пяти турах. Кроме того, участники областного конкурса подготовили тематические видеоролики, которые размещены в группе «Молодежь Гомельщины» в социальной сети «ВКонтакте». Интернет-пользователи определят самого популярного конкурсанта, который станет обладателем титула «Студент года online». По итогам всех туров жюри назовет победителя, который помимо права представлять регион на республиканском этапе получит подарок от туристической компании — путешествие к Черному морю. Также участникам вручат бытовую технику, сертификаты и призы от спонсоров мероприятия.