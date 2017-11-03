Собака ищет хозяина

В редакцию «Телеканала Мозырь» позвонил неравнодушный житель многоэтажки по адресу Притыцкого, 11 Владимир Белый и попросил помочь найти хозяина собаке, которая уже некоторое время живет в их дворе и кого-то ждет.

Он не лает, не кусается, на прохожих не бросается. Несмотря на свой грозный вид, пес вполне коммуникабельный и с чувством собственного достоинства.

Большую дворняжку из-за его размеров боятся некоторые соседи. Поэтому пес срочно нуждается в хозяине, старом или новом, которому он будет служить со всей своей собачьей преданностью. Этот дворняга—один из многих в Мозыре, которому нужны кров и забота. В целом, для города проблема бездомных животных стоит остро. Пункт временного пребывания безнадзорных братьев наших меньших переполнен. Причем, привозят больше, чем забирают. Подкинутые коробки со щенками—привычная для приюта картина. Волонтеры постоянно говорят о том, что хозяевам необходимо более ответственно относиться к своим питомцам. Решение проблемы бездомных животных зависит от людей.