Шлейф болезней от табачного дыма. Неделя некурения проходит в Мозыре с 13 по 17 ноября

Неделя некурения проходит в Мозыре с 13 по 17 ноября. Антитабачная информационно-образовательная акция, инициированна Министерством здравоохранения, и пройдет по всей стране. Она приурочена ко всемирному дню некурения, который ежегодно отмечается в третий четверг ноября. Главная цель — повышение уровня информированности населения о пагубных последствияхкурения. В рамках акции запланировано проведение пресс-конференций и «круглых столов», дней открытой информации, консультирования населения в учреждениях здравоохранения республики по вопросам профилактики никотиновой зависимости. Табачная история мира насчитывает уже более 500 лет. Все эти столетия люди делились на курящих и не курящих. А эскулапы констатировали – табак дурно влияет на здоровье. Мозырские пульмонологи говорят, отличить на снимке легкие заядлого курильщика и здорового человека не составляет труда. Чернобыль, выбросы промышленных предприятий, а многие еще и продолжают отравлять себя самостоятельно. Отсюда болезнь курильщиков ХОБЛ – хроническая абструктивная болезнь легких и рак легкого, который у мужчин выходит на первое место среди причин смерти от онкопатологий. Страдают в первую очередь органы дыхания. Добычей никотина становится сердце, пищеварительная система, а еще сосуды. С последствиями табакокурения сталкиваются и хирурги. Молодежь все чаще отказывается от курения. В моде ЗОЖ (здоровый образ жизни). А вот старшее поколение продолжает дымить от души. Но врачи призывают, бросить курить никогда не поздно. Ну а самый мудрый способ отказаться от курения – не начинать.

Лидия Потар, Юрий Горобец