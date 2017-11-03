Сезон осенних ярмарок в Мозыре продлили еще на месяц.

На Мозырщине в самом разгаре сезон осенних продуктовых ярмарок. Сельхозпродукцию здесь продают по сниженным ценам, что позволяет жителям города основательно подготовиться к зиме. Отделом торговли и услуг Мозырского райисполкома принято решение о продлении графика проведения тематических базаров на весь ноябрь. Каждые выходные под открытую торговлю выделяется площадка в одном из районов города. Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства предлагают покупателям овощи, фрукты, рыбу, кондитерские и другие продовольственные товары по низким ценам. 4-5 и 25-26 ноября осенняя ярмарка развернется у рынка «Привоз», 11 ноября – на площади Ленина, 18 и 19 ноября – возле рынка «Славянский».