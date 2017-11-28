Сегодня для православных верующих начался рождественский пост – последний многодневный пост в году. Цель воздержания –

духовное очищение человека и подготовка к Рождеству Христову. Поскольку канун поста приходится на день памяти апостола Филиппа, в народе он получил еще одно название – Филиппов.

Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. Он менее строгий по сравнению с Великим постом. Основу постного стола составляет каша, в выходные и по православным праздникам разрешается рыба. Длится пост 40 дней. Со 2 января начинается самая строгая неделя. В праздник Рождественский сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды, после чего принято кушать сочиво. Священнослужители каждый раз подчеркивают, пост – это не просто воздержание в пище, это время, когда люди укрепляются в своей вере, очищаются от дурных мыслей, не совершают плохих поступков, отпускают все обиды, разрешают конфликты.