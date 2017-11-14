Розыск! Неизвестный в одной из мозырских многоэтажек украл велосипед

Неизвестный в одной из мозырских многоэтажек украл велосипед. Внимательно просмотрите следующее видео. Возможно, именно Вы поможете найти преступника.

Пришел на дело пешком, а с места преступления уже уехал… на чужом велосипеде. Вечером 30 октября неизвестный мужчина в подъезде многоэтажки по адресу бульвар Юности дом 121 украл двухколесное транспортное средство. Судя по всему, злоумышленник готовился заранее. Из-под куртки он достал специальный инструмент, им перекусил замок, таким образом, совершив кражу велосипеда. Если вы узнали мужчину на видео, просьба позвонить по телефону 8-029-538-22-23.