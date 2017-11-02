Экстремизм и жестокость, пропаганда алкоголя и наркотиков, информация с грифом «только для взрослых». Уберечь детей от пагубного влияния интернета – одна из важных задач для родителей 21-го века. Не случайно, одной из самых востребованных услуг провайдеров сегодня является «Родительский контроль». При ее использовании весь трафик фильтруется, и если посещаемый ресурс попадает в запрещенную категорию, доступ к нему блокируется. Попросту говоря, не зная специального логина и пароля, ребенок, включивший телевизор или компьютер, не сможет увидеть тех передач и сайтов, просмотр которых является для него преждевременным.