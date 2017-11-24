Реакция коммунальных служб. Аварийные деревья спилили

Несколько дней назад на горячую линию «Телеканала» обратился житель дома № 198 по ул. Советской. Мужчина рассказал об аварийных деревьях, которые готовы упасть в любую минуту. Как только в эфир вышел проблемный сюжет, последовала реакция коммунальных служб.

Еще несколько дней назад эти дрова были деревьями, которые угрожающе нависали над дворовой территорией дома № 198 по ул. Советской. В редакцию телеканала обратился Сергей Петрович Брюховецкий. Именно с его подачи в эфир вышел сюжет на эту тему. В интервью Сергей Петрович рассказал, что корни деревьев, которые растут на склоне рядом с домом, оголились еще летом. А его обращение в ЖЭУ по поводу обрезки действия не возымело. Обещание, которое дали в сюжете представители Мозырского коммунальника, было выполнено уже на этой неделе. Бригада цеха благоустройства сюда еще вернется. Работы будут продолжены. Аварийные деревья – тема для Мозыря бесконечная. В канун зимы самые опасные из них должны быть срезаны. Ведь они могут просто не устоять под тяжестью снега.

Лидия Потар, Юрий Горобец.