Несколько дней назад на горячую линию «Телеканала» обратился житель дома № 198 по ул. Советской. Мужчина рассказал об аварийных деревьях, которые готовы упасть в любую минуту. Как только в эфир вышел проблемный сюжет, последовала реакция коммунальных служб.
Еще несколько дней назад эти дрова были деревьями, которые угрожающе нависали над дворовой территорией дома № 198 по ул. Советской. В редакцию телеканала обратился Сергей Петрович Брюховецкий. Именно с его подачи в эфир вышел сюжет на эту тему. В интервью Сергей Петрович рассказал, что корни деревьев, которые растут на склоне рядом с домом, оголились еще летом. А его обращение в ЖЭУ по поводу обрезки действия не возымело. Обещание, которое дали в сюжете представители Мозырского коммунальника, было выполнено уже на этой неделе. Бригада цеха благоустройства сюда еще вернется. Работы будут продолжены. Аварийные деревья – тема для Мозыря бесконечная. В канун зимы самые опасные из них должны быть срезаны. Ведь они могут просто не устоять под тяжестью снега.
Лидия Потар, Юрий Горобец.
Реакция коммунальных служб. Аварийные деревья спилили
Несколько дней назад на горячую линию «Телеканала» обратился житель дома № 198 по ул. Советской. Мужчина рассказал об аварийных деревьях, которые готовы упасть в любую минуту. Как только в эфир вышел проблемный сюжет, последовала реакция коммунальных служб.