Рабочее совещание по школьному питанию

В центре внимания на текущей неделе – вопрос организации детского питания. На базе городской гимназии состоялось рабочее совещание с участием руководителей системы образования, представителей райисполкома и санитарных служб.

Несоблюдение норм питания и технологии приготовления блюд, не вовремя пройденный медосмотр и даже потерявшая внешний вид посуда. В вопросах организации питания детей в учреждениях образованиях мелочей быть не должно. Об этом вновь и вновь говорили заинтересованные специалисты, собравшиеся в актовом зале городской гимназии. Серьезный разговор состоялся между директорами школ, заведующими детских садов, представителями отдела образования, райисполкома и санитарных служб.

Контрольно-аналитические мероприятия по вопросам качества, безопасности и сбалансированности питания учащихся проводятся регулярно. За выявленные недоработки личную ответственность несет каждый – от простого повара до директора комбината школьного питания. Ведь на кону – важнейший вопрос здоровья детей. В Мозырском районе в ближайшее время будет проведен очередной мониторинг. Рабочие группы тщательно осмотрят столовые и буфеты школ, детских садов, колледжей и университета.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.