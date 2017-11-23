Продемонстрировать свою харизму, интеллект, талант, артистизм и умение держаться на сцене. Лучший студент Гомельской области – мозырянин Ян Ковалев

В Гомеле прошел областной конкурс “Студент года — 2017” . Победителем стал мозырянин – студент третьего курса филологического факультета педагогического университета Ян Ковалев. Конкурс был организован Гомельским обкомом ОО «БРСМ».

Продемонстрировать свою харизму, интеллект, талант, артистизм и умение держаться на сцене. Будущий филолог из Мозыря на областном этапе конкурса «Студент года-2017» Ян Ковалев выложился на 100 процентов. Свою роль сыграла и активная группа поддержки. Как результат – Ян стал победителем, опередив пять соперников.Молодой человек, готовясь к конкурсу, не создавал вымышленный образ, Ян показал себя таким каков он есть на самом деле – активный, позитивный и весьма обаятельный. Все это вкупе завоевало расположение членов жюри. Ян Ковалев отличник, постоянно принимает участие не только в ВУЗовских мероприятиях, но и событиях городского масштаба. А не так давно парень дебютировал на большой театральной сцене. Уметь держаться перед большой публикой было ему не впервой.

Как победитель областного конкурса «Студент года-2017», Ян Ковалев получил в подарок туристической компании путевку на отдых у Черного моря. Также третьекурсник Мозырского педагогического будет представлять Гомельщину на республиканском этапе. Готовиться к нему Ян начал еще по дороге из областного центра в родной город.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.