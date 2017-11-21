Продавец сельского магазина систематически забирала выручку из кассы, а также продукты

51-летняя мозырянка, которая полгода одна работала продавцом сельского магазина, посчитала торговый объект собственным. Женщина систематически забирала выручку из кассы, а также продукты. К слову, брала только те, у которых срок годности подходил к завершению. В итоге ее деятельности предприятие-владелец не досчиталось более двух тысяч семисот белорусских рублей. Растрата стала известна в ходе инвентаризации. По словам продавца, она не думала, что это так быстро обнаружиться. Женщина впоследствии собиралась вернуть долг, когда получится. Сейчас мозырянке грозит штраф, лишение права занимать определенные должности или до четырех лет лишения свободы.