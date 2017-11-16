Прием граждан в Мозырском райисполкоме проведет представитель Комитета государственного контроля Гомельской области

17 ноября 2017 года первый заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области Константин Иванович Таранов ответит на вопросы мозырян. С 11.00 до 12.00 будет организована «прямая линия» со специалистом по телефону 32-54-86. Кроме того, с 12.00 до 13.00 Константин Таранов проведет в Мозырском райисполкоме выездной прием граждан по личным вопросам. Предварительная запись на прием осуществляется до 16 ноября 2017 года по телефонам: 32-53-31, 32-21-46. В субботу, 18 ноября, с 9.00 до 12.00 также состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Мозырского райисполкома Сергеем Викторовичем Дылюком. Телефон «прямой линии» – 32-54-86.