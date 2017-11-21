Посвящение в кадеты

Обещание прилежно учиться, соблюдать правила правопорядка и быть примером для ровесников дали 92 ученика средней школы №15. На торжественной церемонии посвящения в кадеты, юные спасатели-пожарные и защитники правопорядка присутствовали учителя, родители и почетные гости.

В субботу зал Дворца культуры «Строитель» заполнили взволнованные учителя и родители, а также почетные гости. Представители силовых структур и военных частей, системы образования и церкви, общественных организаций, предприятий-шефов и депутатского корпуса пришли поздравить учеников 15-й школы. 16 десятиклассников торжественно посвятили в юные спасатели-пожарные и защитники правопорядка. А 76 пятиклассников произнесли важные слова – клятву кадетов.

Торжественная церемония посвящения в кадеты, юные спасатели-пожарные и защитники правопорядка – одна из лучших традиций 15-й школы. Воспитание в духе благородства, воинской чести, дружбы, дисциплины, любви и преданности Родине – вот основа кадетских традиций. В этом году слова клятвы произносились в 9-й раз. Поздравить патриотически настроенных школьников приехали и гости из столицы – курсанты факультета военной разведки Военной академии. Творческим подарком стали концертные номера от артистов «Строителя».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.