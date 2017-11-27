Последние аккорды «Осеннего аккорда-2017». Гала-концерт и награждение победителей

Во дворце культуры нефтеперерабатывающего завода подвели итоги 13 фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». Зрители, которые пришли на заключительный концерт смогли услышать и увидеть лучших из лучших, тех, кто в этом году вырвал победу.

Артисты в душе, контролеры, операторы, лаборанты и электрики по профессии. Корпоративный конкурс талантов «Осенний аккорд» ежегодно выявляет тех, кто, работая на нефтеперерабатывающем, находит время и силы, чтобы заниматься тем, что приносит не доход, но огромное удовольствие, причем еще и окружающим.

Прошедшая неделя запомнится части заводчан как творческий марафон. За три конкурсных дня на сцену ДК нефтеперерабатывающего поднялось около 100 участников ежегодного конкурса. Свой талант можно было продемонстрировать в различных номинациях: вокал, хореография, фотомастерство, изобразительное искусство. Осенний аккорд – конкурс, где нет первых-третьих мест, но есть номинации. Здесь нет побежденных, но есть победители.

Цветы, диплом и хорошая премия. На заводе уверены – талант нужно поощрять еще и материально. Для самих же конкурсантов

«Осенний аккорд» – это, скорее, возможность продемонстрировать себя с творческой стороны. Екатерина Кузьменкова по профессии –

контролер пассажирского транспорта, а вот в душе – коллега Пугачевой. В этом году у нее вторая премия в номинации «Лучший из лучших». Екатерина признается, пела всегда. А вот обладатель первой премии номинации Илья Косуха вокалом занялся относительно недавно. В исполнении Ильи прозвучало довольно сложное произведение – «Ария Христа». Для Анастасии Вовк участие в «Осеннем аккорде» стало дебютным. И сразу первое место в номинации «Соло-вокал». Кстати, Анастасия получила и приз зрительских симпатий, и специальный подарок от «Телеканала». Его в финале вручил директор «Телеканала Мозырь» Юрий Каплан. Сама же Настя еще раз порадовала зрителей талантливым исполнением.

Оксана Шеремет стала первой в номинации «Оригинальный жанр», Александр Клепиков и Любовь Братковская – победители в номинации «Вокальные группы». Жюри оценило и фотоработы, и художественное творчество детей. Кстати, в рамках 13 «Осеннего аккорда» прошел 5 детский фестиваль. Дети заводчан от 7 до 17 лет смогли попробовать себя на большой сцене. Жюри отметило артистизм и исполнительское мастерство Елизаветы Смыковской в младшей возрастной категории и Веры Ионовой в возрастной категории от 7 до 17 лет. Известная песня в исполнении Веры лилась рекой. Среди танцоров на 13 «Осеннем аккорде» равных не было Олегу Севрюку, воспитаннику студии современного спортивно-бального танца «Созвездие». Все вместе танцоры снова и снова выходили на сцену. «Осенний аккорд-2017» завершился. Концерт окончен. Искупавшись в овациях, участники с нетерпением будут ждать следующего года. Чтобы вновь подняться на сцену и снова испытать звездные эмоции.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.