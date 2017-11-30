Поддержим полесскую Дюймовочку! Отдадим свой голос мозырянке Виктории Фещенко

Воспитанница студии современного танца «A.S. Dance» Виктория Фещенко участвует в проекте «Талент краiны» телеканала ОНТ. Поддержать 10-летнюю девочку в зрительском голосовании на сайте «Комсомольской правды» может каждый мозырянин.

10-летняя Виктория Фещенко стала участницей полуфинала проекта «Талент краiны» на телеканале ОНТ. Маленькая мозырянка, которая занимается в студии современного танца «A.S. Dance», выступала в младшей возрастной группе. И сегодня продолжается бороться за одну из важнейших наград проекта – приз зрительских симпатий. Отдать свой голос за «полесскую Дюймовочку» (именно так хрупкую и целеустремленную Вику называла вся съемочная группа телеканала) может каждый житель нашего города. Голосование проходит на сайте газеты «Комсомольская правда» до 18 декабря. Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) может оставить 1 голос в сутки за одного участника. За соблюдением этого правила следит жюри.