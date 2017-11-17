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Рубрика: Cпорт

Победы на областной Спартакиаде тяжелоатлетов СДЮШОР №2

17 ноября 2017, 17:25

Традиционно в конце года в Мозыре, проходит представительный республиканский турнир по тяжёлой атлетике памяти одного из лучших тренеров в истории полесского спорта — Григория Афанасьевича Тихонова и в преддверие этого соревнования наша команда СДЮШОР №2, отличилась на областной Спартакиаде, продемонстрировав свою высокую готовность, а также, притязания на победу в общекомандном зачёте.

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