Победитель «Гонки супергероев» – пятилетний мозырянин Коля Партылов

Осенняя «Гонка супергероев» собрала в белорусской столице десятки малышей и многочиленные группы поддержки. По ее итогам на третье место почетного пьедестала поднялся юный мозырянин Николай Партылов.

Воскресным утром в городском парке можно было наблюдать забавную картинку: с недетским азартом двое малышей гоняли на двухколесных велосипедах, причем без педалей и цепей. Двухлетняя Ксюша беговел только начала осваивать, поэтому рядом всегда находилась бабушка. А вот для Коли, которому скоро исполнится пять, не составляло труда не только уверенно набирать скорость, но и демонстрировать интересные трюки.

Беговел – очень популярное в Европе детское транспортное средство. Его наездники – дети в возрасте до пяти-шести лет. Передвигаются на таком велосипеде, отталкиваясь ногам от земли. В Беларуси беговелы обрели популярность всего несколько лет назад. В Мозыре на них катаются единицы. А для юного Коли Партылова – это не просто развлечение. Мальчик при поддержке родителей уже принимает участие в различных соревнованиях. «Стаж вождения» у пятилетнего Коли – больше трех лет.

При виде телекамеры и микрофона юный спортсмен Николай трогательно смущается. Но на соревнованиях выступает уверенно. За год в его активе – четыре состязания. И на трех из них – призовые места. «Бронзовую медаль» мозырянин получил и на последней «Гонке супергероев» — соревнованиях для таких увлеченных малышей.

Среди призеров «Гонки супергероев» Коля Партылов оказался единственным нестоличным «гонщиком». Продолжать спортивную карьеру при активной поддержке мамы и папы мальчик будет и дальше. А за братом активно тянется и маленькая Ксюша. Сегодня детский спорт активно развивается по всей стране. Но, главное, спортивным воспитанием детей все больше занимаются сами родители. И используют для этого, порой, самые необычные подходы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик. ТКМ