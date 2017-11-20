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Рубрика: Cпорт

Победа в последнем «домашнем» мате сезона дублирующего состава ФК «Славия-Мозырь»

20 ноября 2017, 16:51

Всё ближе окончание чемпионата страны по футболу, в том числе и среди дублирующих коллективов «Беларусбанк – чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги». К большому сожалению, главная команда ФК «Славия-Мозырь», ближе к финишу чемпионата, сдаёт позиции, а вот дублирующая команда клуба из столицы Полесья, напротив, показывает всё лучший результат и последний домашний поединок чемпионат, тому подтверждение.

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