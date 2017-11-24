Питание в детских садах и школах подорожает с 1 декабря

С 1 декабря в Беларуси повысятся денежные нормы расходов на питание в учреждениях образования. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, это предусмотрено постановлением Совета министров от 22 ноября 2017 года № 879.

Так, увеличиваются денежные нормы расходов на питание на 10% обучающимся в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, специального образования.

В последний раз нормы на питание детей повышались весной текущего года на 5%. С 15 марта стоимость питания в детских садах в зависимости от возраста ребенка и его пребывания в этом учреждении составила в среднем от 41,14 до 77,44 рубля в месяц; в общеобразовательных школах – от 1,5 до 5,14 рубля в сутки. Цена питания зависит от многих факторов. Например, возраста ребенка, режима работы детского сада. Напомним, с 1 апреля 2014 года родители оплачивают 100% стоимости питания своих детей в учреждениях дошкольного образования. До принятия постановления Совмина № 266 родители возмещали 60% стоимости питания в детских садах, 40% стоимости дотировало государство.