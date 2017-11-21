Первый региональный фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества прошел в СШ №16

Снять документальный фильм сегодня можно без серьезных финансовых затрат. Это подтверждают участники первого регионального фестиваля детского и молодежного киновидеотворчества, который прошел в СШ №16. Рассказать о своей малой родине с помощью современных технологий решили представители 12 городов Беларуси, а также гости из Ростовской области

Знакомые улицы и переулки при ближайшем рассмотрении могут скрывать увлекательные истории, полные драматических событий. Не только отыскать все перипетии сюжета, но и с помощью кинематографических средств увлечь зрителя. Для Дианы Мишуры и ее друзей задача оказывается еще сложнее: снять документальный фильм о достопримечательностях, где ты еще никогда не бывал.

Впрочем, большинство участников в своих роликах предпочли рассказать об уникальности своих городов и местечек. История города, достопримечательности, а также историко-архитектурные объекты. Тема «Изучение культурного наследия» не кажется неожиданной, ведь среди участников большинство принадлежит клубам, созданным под эгидой ЮНЕСКО. Номинаций в первом региональном фестивале немного, тем сложнее оказывается завоевать симпатии компетентного жюри. Им предстояло оценить не только умение обращаться с современными гаджетами, но и актерское мастерство. Открытие фестиваля традиционно начинается с напутственных слов.

Тема первого регионального фестиваля документальных видеороликов однозначно свидетельствовала, что его участникам предстояло совершить не одно увлекательное путешествие. Лучше узнать Мозырь едва ли возможно без знакомства с его лучшими музыкальными коллективами. В программе фестиваля его организаторы предусмотрели и обучающие занятия.

Сделать первые шаги в кинематографическом искусстве лучше всего получилось у мозырян. 1 место в номинации «История развития моего города» занял театр «Мармелад» , МЦТДиМ, высшую оценку жюри получил и короткометражный ролик клуба ЮНЕСКО «Мы» СШ №16. Среди победителей также оказались и учащиеся 22 школы г. Борисова.

Вячеслав Приписнов.