Первый премьерный спектакль для детского зрителя в новом театральном сезоне от Мозырского драматического

Первый премьерный спектакль для детского зрителя в новом театральном сезоне. Историю о том, как можно победить самые затаенные страхи, рассказывают артисты Мозырского драматического театра. В числе первых зрителей – воспитанники детского реабилитационно-оздоровительного центра «Птичь» Петриковского района.

Что делать, если вас пугает каждый шорох и скрип в своей собственной квартире? А все известные средства, кажется, уже не работают. Ужас у главной героини музыкальной сказки «Мышонок Криспи» в крови, и поэтому здесь точно не обойтись без чудес и магии. Неожиданные перевоплощения и магические эксперименты украсят любой детский спектакль, впрочем, настоящая сказка едва ли может обойтись без лучших человеческих качеств.

Роль мышонка досталась Татьяне Яновской, Лариса Верисович играет роль голубя Гули. Женскую компанию разбавляет попугай Чико в исполнении Анатолия Бычковского. Всем вместе им и предстоит справиться с неожиданными перипетиями сюжета, за воплощение которых взялась знакомая мозырскому зрителю актриса Елена Драгомирецкая.

Один из авторов пьесы о мышонке Криспи известный российский композитор Александр Пантыкин. Уже поэтому спектакль едва ли мог обойтись без музыкальных интерлюдий. В роли балетмейстера выступила актриса Мозырского драмтеатра Елена Прокопова. Для детей младшего школьного возраста, это, как известно, лучший способ удержать свое внимание. А настоящий артист никогда не упустит возможность поиграть со зрителем, который точно не станет скрывать свои впечатления от спектакля.

Эти ребята, воспитанники детского реабилитационно-оздоровительного центра «Птичь» Петриковского района – одни из первых зрителей. Они остались довольны. Артисты драматического надеются, мозырскому маленькому зрителю спектакль тоже придется по душе.