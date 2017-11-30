Перенос рабочих дней. Как будем работать и отдыхать в 2018 году

Совет Министров Республики Беларусь принял постановление, которым предусмотрен порядок переноса рабочих дней в 2018-м году. О том, как будем работать и как отдыхать смотрите в следующем видеосюжете.

На Новый год белорусы будут отдыхать целых четыре дня – рабочий день со 2-го января перенесен на субботу 20-го января. Таким образом, новогодние выходные начнутся в субботу, 30-го декабря, и будут продолжаться по 2-е января включительно.

В марте белорусов также ожидают четырехдневные выходные – рабочий день 9-го марта (пятница) перенесен на субботу 3-го марта. Помимо этого, 16-го апреля (понедельник) предшествует праздничному дню Радуница и переносится на субботу 14-го апреля. Три выходных ждут белорусов на майские праздники. Только за понедельник 30-го апреля отработать нужно будет заранее – в субботу 28-го апреля. В июле, перед Днем независимости, будет 4 выходных подряд – рабочий день с понедельника 2-го июля перенесли на субботу 7-го июля. В декабре 2018-го года понедельник 24-го декабря будет перенесен на субботу 22-го декабря, а понедельник 31-го декабря – на субботу 29-го декабря. Всем организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.