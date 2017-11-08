Отправка призывников «Осень-2017»

8 ноября в Беларуси началась массовая отправка молодого пополнения в военные части. В рамках призыва «Осень-2017» на службу отправятся почти две сотни мозырян. Первые 18 новобранцев, которые прибыли на сборный пункт в Мозыре, пополнят ряды войск Министерства внутренних дел.

По традиции, первые команды и наставления призывники слышат в родном комиссариате. А вот настоящими солдатами их можно будет назвать по прибытию в свои части. Впереди – суровый армейский быт, строгий устав, регулярные физические нагрузки. И вполне возможно – настоящие подвиги во славу Родины.